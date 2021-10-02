桃園自2016年2月啟用YouBike1.0系統，至今建置385個站。市議員蔡永芳指出，調查各站點周轉率，第一名為桃園火車站前站周轉率15.63，反觀最後一名龜山區大坑南上路站周轉率僅0.01，呼籲交通局應謹慎思考設站點。局長劉慶豐回應，將針對周轉率低的站點檢討遷站。

現代人相當仰賴大眾運輸工具，YouBike除通勤使用外，更是許多人休閒時的代步首選。蔡永芳檢視各站使用狀況，周轉率前3名分別為桃園火車站前站15.63、中壢火車站前站15.26、A8捷運長庚醫院站15.19，倒數3名則是龜山區大坑南上路0.01、中壢區殯葬服務中心0.05、楊梅區富岡運動公園0.11。

「YouBike設站究竟是便民還是綁樁？」蔡永芳痛批，他時常接獲市民陳情要求設YouBike站，但交通局曾告訴他點跟點間要隔800公尺，他轉告民眾無法受理，現在卻只要有議員要求就設，以大坑南上路站為例，該站若有20台車，等於5天才有1人借車，設1個站要花200萬，直呼浪費錢。

劉慶豐解釋，2016年第一期設站標準針對重大運輸及市區公共節點，如火車站、轉運站、圖書館、校區等，當時建置186站，平均周轉率達8次以上，2018年啟動第二期設站規畫，希望偏鄉市民也能享有相同服務，受疫情影響等因素，二期周轉率平均僅約2次，會針對周轉率低站點做拆遷。

桃園YouBike1.0系統合約將於明年底期滿，蔡永芳質疑，雙北都在汰換1.0系統，唯獨桃園還在新設1.0系統站，遠落後其他縣市。劉慶豐回應，桃園跟雙北條件不同，雙北YouBike系統已設置多年，桃園若現在急於跟進其他縣市，今年裝設的單車只使用1年，明年排定裝設的更使用不到1年，實在太浪費，目前會繼續使用YouBike1.0系統，並觀察台北成效再評估後續作法。