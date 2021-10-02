疫情使教學模式改變，仰賴網路授課，但裡頭卻暗藏危機，不少學校將預錄的授課影片上傳至各大影音平台，推薦影片有時會較清涼、有性暗示等，恐會影響學生學習。教育局長林明裕坦言，的確有這問題，接獲反應都會及時向平台檢舉，另也會跟家長及學校宣導，可用平台上的進階選項勾選預防。

市議員蔡永芳在質詢時以先前爆紅的羅東音樂老師為例，他表示，三級警戒期間改為遠距教學，許多學校及教師會拍教學影片，並上傳到各大影音平台，方便學生可以直接上網學習，此舉雖為好意，但影音平台有時會推薦一些較清涼、有性暗示的影片，如前陣子大獲好評的動畫鬼滅之刃，都被網友惡搞成有性暗示的影片，擔心會對學生的造成不良影響。

林明裕回應，這問題的確存在，教育局在這段期間有接獲家長反映，市府有持續向影音平台檢舉較不妥當的影片。蔡永芳直呼「這麼檢舉沒有用啊！」林明裕表示，影音平台選單中可以用勾選進階選項，過濾掉較清涼、不適當的影片，市府會向家長及學生多家宣導。

林明裕說，市府有架設一個「桃園智學吧」，裡頭收錄國高中小學的教學影片，提供給教師上傳，不過無法強制教師只能上傳到此網站，上傳影片屬於個人自由，會加強推廣桃園智學吧網站。