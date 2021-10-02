民進黨連江縣黨部今年募款產品，推出「向海致敬」42度東引高粱酒；結合在地青年設計師，以保育環境為出發點；連江縣黨部主委李問受訪表示，希望在2022年選舉議員、鄉民代表等基層民代，馬祖能有突破。

民進黨連江黨部推概念酒 李問： 2022選舉盼突破。（姚志平攝）

馬祖是民進黨極艱困選區，李問2020立委選舉拿了七百多票，相較2008年民進黨候選人只拿一百多票；他表示，蔡英文總統2020選舉拿了20％得票率；民進黨有一年多前設立連江縣黨部後，民進黨支持者也開始成長。

他說，很多人以為馬祖都是深藍支持者，但是他們的理念是「反共不反中、反共不反華」，意思是反對共產黨，認同中華文化，因此吸引不少在地中間支持者。

民進黨連江黨部推概念酒 李問： 2022選舉盼突破。（姚志平攝）

他強調，馬祖的年輕人越來越多，對於政治，多認為，不一定非要民進黨，只要有其他黨在馬祖，大家都很樂見，讓馬祖不再是「一言堂」。

李問表示，去年是黨部成立紀念酒，今年初以戰地軍事文創小物，但是本島買的人比當地的人還多，這次結合環保推出的概念酒，本國民眾只要捐款2000元給黨部就有機會獲得概念酒，但為了鼓勵民眾來馬祖玩，必須親自到位於南竿的連江縣黨部領取。

李問說要，馬祖黨部推出「向海致敬」概念酒，希望藉此推廣在地特產馬祖高粱，相較金門高粱更順口，另對於馬祖面臨嚴重的海漂垃圾問題，四鄉五島海口都能看到許多玻璃、保麗龍等廢棄物，這次募資計畫也結合海漂廢棄物議題，每瓶酒均贈送海邊撿拾的「馬祖海玻璃」，盼藉此關心海洋環境。

他表示，隨瓶附贈的1千片海玻璃，都是黨部同仁和設計師團隊在馬祖海灘撿拾的，不僅是為了恢復美麗海岸的淨灘行動，更是為了向海洋表達的敬意。

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