王明宗以大海打撈的廢棄保麗龍為素材，費時半年每天6小時的打磨，製作1隻維妙維肖的中華白海豚。（李金生攝）

金門本土藝術家盧文雄則以海廢保麗龍、浮木、瓦斯罐和油桶做成「水獺寶寶」、「環保白鵝」、「古風美女圖」和「環保小尖兵」等系列作品。（金門縣環保局提供）

大家一起來!用愛心和友善保護海洋生態環境。（李金生攝）

愛護大海從日常生活做起，金門縣環保局今天在后湖海灘展出用回收寶特瓶、保麗龍製作的大鯨魚、中華白海豚，宣達「莫讓今日海洋生物胃中的塑膠垃圾成為明日人類餐桌上的菜單」友善海洋，人人有責的保育觀念。

其中，每年在農曆「媽祖生」前後，成群在金廈海域優遊的中華白海豚，一直是金門最受矚目的海洋生物之一，但近年鯨豚不明原因死亡個案增多，去年至今已有30餘起，讓保育團體質疑大海生病了，為之扼腕不已。

金門當地陶藝工作者王明宗以大海打撈的廢棄保麗龍為素材，費時半年每天6小時的打磨，製作1隻維妙維肖的中華白海豚，微笑的吻鼻和流線的身軀，十分的討喜可人，成為后湖海灘矚目的焦點之一。

另台灣佛教慈濟基金會以「鯨魚之淚」為主題，用寶特瓶堆積而成的大鯨魚作品，提醒人類每年有800萬公噸的塑膠垃圾被丟入大海，造成數百萬頭大型海洋生物死亡，呼籲大家拒絕使用一次性的製品、「自己購物自己袋」，做到大愛眾生、感恩大地。

「金門環保艦隊」成員，本土藝術家盧文雄則以海廢保麗龍、浮木、瓦斯罐和油桶做成「水獺寶寶」、「環保白鵝」、「古風美女圖」和「環保小尖兵」等系列作品，展現他運用多樣素材，呼籲保護海洋的旺盛行動力。

縣府表示，四面環海的金門做為海洋大縣，希望透過海廢的回收再利用，讓人類用愛心、善意擁抱大海，不要讓各種塑膠垃圾進入海洋生物的胃裡，也不要再讓受困大漁網的藍鯨，與一路不捨跟隨的幼鯨淚眼相對的憾事，在大海一天天的重演著。