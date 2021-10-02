台中市「銀髮人才就業諮詢暨職務再設計展示專區」再升級，除提供就業輔具體驗租借、展示各類協助中高齡勞工減輕體力負荷的輔具物件、案例影片等外，更增加由專人為年滿55歲以上求職民眾，提供就業諮詢服務；勞工局表示，今年截至8月已協助6735位中高齡就業，較去年同期增加1336人，求職就業率超過7成5。

勞工局長張大春說，市長盧秀燕非常關心產業發展與市民就業，因應國內人口老化及少子化，台中市積極開發中高齡勞動力，透過「推動職務再設計」、「提升雇主僱用意願」、「建置中高齡者及高齡者求職服務網路」及「加強就業媒合」四大策略協助中高齡就業，協助產業僱用中高齡勞工，降低人力缺乏困境。

勞工局於108年在市政陽明大樓成立「中高齡職務再設計展示專區」，至今服務已超過1500人次，今年專區升級為「銀髮人才就業諮詢暨職務再設計展示專區」，包含求職登記與職缺查詢、就業資源轉介、各項獎補助計畫諮詢，並協助開發友善中高齡廠商與職缺，提升中高齡勞工於職場上的工作效能。今年上半年台中市45歲以上勞動人口為56.1萬人，相較109年增加3.2萬人，增加幅度約6％。

張大春指出，為消除雇主對中高齡者體能負荷的疑慮，展示專區設立以來，也成立專業團隊訪視事業單位推廣中高齡職務再設計，透過入場輔導更能增進事業單位對就業輔具的瞭解，並協助事業單位解決進用中高齡所面臨的問題，至今已輔導28家事業單位。

以單車避震器龍頭「瑞士商弗克司」為例，面對人口老化所帶來的勞動力短缺問題，公司欲積極聘用中高齡及高齡勞工，在勞工局及專業委員的輔導協助下，透過改善既有的工作流程，打造專為中高齡及高齡者勞工合適的生產線，並辦理中高齡職場體驗徵才活動，協助營造友善工作環境及增加中高齡求職者就業機會。

台中市就業服務處表示，因應「中高齡者及高齡者就業促進法」施行，今年更主動出擊透過企業輔導、事業單位拜訪來開發友善中高齡廠商，並與事業單位合作辦理10場次職場體驗徵才活動及3梯次跨域培力課程，協助企業與中高齡勞工更好的服務。