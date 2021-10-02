新北市泰山區明志路上一處民宅2日清晨6點多發生火警，一家5口3死2傷，警消初步研判，火警原因恐是客廳電線走火導致，而命喪火窟的50歲鍾萬猛曾任泰山區多間學校家長會長，不幸消息令地方震驚，新北市長侯友宜事後也前往醫院慰問鍾男妻子表示，新北市政府將為家屬做好所有的安排。

據了解，鍾萬猛為印尼華僑，在台就讀後與妻子共組家庭，他自開人力仲介公司，與妻子一同打拚，兩人都很注重教育，鍾男曾擔任泰山多間學校的家長會長，平時為地方出錢出力。

18歲兒子今年剛考上基隆國立台灣海洋大學，本周首次從基隆學校返家，16歲女兒目前於三重高中就讀，一家5口包含爸爸、媽媽、女兒、兒子、姑姑同住於明志路二段上4樓公寓。

消防人員於隨後出動架梯救下在陽台呼救的鍾家女兒。（民眾提供／戴上容新北傳真）

2日清晨6點多，泰山區明志路上民宅發生火警，消防人員獲報趕抵救援表示，由於鍾男一家以木材隔間裝潢，火載量大燃燒迅速產生大量致命濃煙，以致逃生不易，消防人員20分鐘內迅速將火勢撲滅，並同時入室搜索從屋內及後陽台救出媽媽、女兒。

消防人員表示，警消經搜索救出一家5口，分別是媽媽、爸爸、女兒、兒子以及姑姑，其中50歲爸爸鍾萬猛、45歲姑姑、18歲兒子救出時已命危送醫後宣告不治，45歲媽媽跟16歲女兒則是輕傷，詳細起火原因尚待釐清。

現場燃燒面積為60平方公尺，起火點位於客廳，初步研判是電線走火導致，事發當時，勤務中心先後接到爸爸、媽媽報案。搜索時，警消發現爸爸、姑姑兩人倒臥於客廳，研判兩人第一時間想要滅火卻遭濃煙嗆傷昏迷。

由於兒子房間前就是起火點，兒子可能在睡夢中離世，也可能因逃生不及，受困房內嗆傷昏迷離世，搜救小組入室救出受困主臥室的鍾妻，鍾妻被救出後情緒相當激動，消防人員於隨後出動架梯救下在陽台呼救的鍾家女兒，詳細事發經過仍待調查釐清。