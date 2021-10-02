中和分局長李建廣（左一）慰問警員林育新（圖中）。（警方提供）

通緝犯騎車被攔心虛逃逸 員警遭拖行數十公尺奮力逮人。

新北市中和警分局警員林育新今（2）日上午執行巡邏勤務，在中和區景平路、泰和路口攔查29歲李姓騎士，通緝中的李男先假意停車受檢，卻又趁機猛催油門逃逸，林員死命拉住機車後座扶手，遭拖行約20公尺，手腳負傷下仍奮力將李男扯下車，壓制逮捕。

中和分局表示，中和派出所警員林育新今天上午8時許與另名同仁巡邏至景平路、泰和路口時，見李男騎車紅燈右轉，且沒戴口罩、安全帽又未扣緊，遂將李男攔下盤查，李男假意停車受檢，謊稱昨晚有喝酒，意圖鬆懈員警警戒，隨後趁機加足油門逃逸。

林員奮不顧身緊抓後座扶手，遭拖行約20公尺，仍忍痛扳倒機車，將李男拖下車壓制，同網員警趕抵一同將李男逮捕。隨後林員由救護車送至雙和醫院醫治，經診斷為四肢擦挫傷，包紮後已於出院返回派出所。

李男在派出所仍辯稱因昨晚有喝酒，所以想跑，但酒測後酒測值為0，警方詳查後發現，原來李男因詐欺案遭桃園地檢通緝中。

偵訊後，警方除以詐欺通緝將李男移送桃園地檢歸案外，另依妨害公務罪嫌偵辦，未戴口罩部分則函請衛生局裁罰。

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