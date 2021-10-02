潦倒男「猛鬼大廈」藏3槍 疑黑幫委託寄放

潦倒男「猛鬼大廈」藏3槍 疑黑幫委託寄放

50歲謝姓男子住在有「猛鬼大樓」之稱的西寧國宅，平時靠打零工維生，生活十分困頓，但日前他竟向友人炫耀有槍，北市刑大經循線追查，日前將他逮捕，起獲3把改造手槍及31發子彈，因謝生活單純，警方不排除是西門町黑幫委託他保管，現正擴大清查中。

北市刑大偵三隊日前獲報，1名謝姓男子擁槍自重，經循線追查，日前搜索謝的住處，當場起獲槍械彈藥，對此謝則辯稱，是已亡故的親友遺留的，他覺得很漂亮才留下欣賞。

警方研判，一般常見的擁槍者除了幫派分子，就是毒販，但謝生活十分貧困，住在每月3800元的國宅，平時靠發傳單、當人形立牌打零工，如此背景實在不像持有3把槍的罪犯，不排除是西門町黑幫見他老實、單純，以微薄待價託他保管，除依槍砲罪將他送辦外，現在正持續清查中。

西寧國宅過去經常發生墜樓尋短案件，甚至有輕生者專程到該處結束生命，因而被稱為「猛鬼大樓」，過去警方為維持治安，在國宅一樓設置武昌街派出所，但兩年前已被整併為西門町派出所。

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