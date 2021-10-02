徐巧芯在游淑慧臉書上留言。(圖 翻攝自徐巧芯臉書)

以生存遊戲作為題材的Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」，上架不到2周便掀起討論熱潮，有網友直指台北市國民黨議員游淑慧很像劇中的「詭異娃娃」。同黨台北市議員徐巧芯發現，她在游淑慧臉書上的留言提到「塔綠班」，就遭到綠營側翼攻擊，而她也忍不住直言，不太懂那些對號入座的人在想什麼？並奉勸這些側翼不要以為可以複製攻擊民眾黨立委高虹安的模式，自己可是天才小釣手。

徐巧芯今(2日)在臉書上表示，江湖上的傳言說講出「好的，塔綠班」，就會有一群人崩潰，「經過實測，是真的！」並指自己在游淑慧的臉書上留言，「她（娃娃）很強！射死一堆穿綠衣服的人！」、「一二三．塔綠班」、「人家（娃娃）用子彈，淑慧用資料（問政）」、「用資料擊敗塔綠班怎麼了嗎？」

徐巧芯指出，等了一兩天，開始看到有側翼自我帶入，竟然還有人說她恐嚇公眾，要以社維法送辦，「現在民主國家連劇情都不能討論了？講到塔綠班就要看看有沒有什麼法條可以把人抓去關？」這個娃娃在電視劇裡面就是射死穿綠色衣服的人沒錯，如果以在電視劇裡面的戰力來說是很強也沒錯，「我說的哪個不是事實？」

徐巧芯開酸，親愛的側翼朋友們，「我不太懂一堆對號入座的在想什麼？我有說你們去參加這場生存遊戲？」游淑慧被說跟娃娃很像，那這些自以為自己就是那些穿綠色衣服的人、會被射死的，「你們長得很李政宰很像，還是跟鄭浩妍很像嗎？」

徐巧芯直言，真的要比喻，自己在留言和媒體訪問時都還有提到，「這個娃娃會殺人，但游淑慧議員不會殺人，游淑慧只會用問政打倒塔綠班」，另外她也很期待萬聖節看到游淑慧台北市議員的扮裝。最後，徐巧芯更說，「你以為一次高虹安事件可以再複製？拜託，我可是天才小釣手」。