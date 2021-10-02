國立嘉義特殊教育學校2名林姓女教師遭控強迫患有輕度智能障礙的魏姓女學生吃朝天椒，還要求將尿布戴在頭上，魏童的父母告上法院，嘉義地院認為罪證不足判2名教師無罪，但其中一位林師被校方解聘，林師不服教評會結果，憤而提出行政訴訟，高雄高等行政法院認為，校方教評會未經正當法律程序，反覆投票直至通過解聘案為止，其決議方式及程序明顯非合法，因此撤銷解聘決議，可上訴。

判決指出，2018年2月21日魏生由他校轉入國立嘉義特殊教育學校，由2位林姓導師負責教學，但魏生的家長指控2位教師竟然以女兒說謊、不寫家課、拿別人的東西藏匿、不聽任課老師的話、干擾秩序、不愛做打掃工作等行為當作藉口，強迫魏生吃朝天椒、將尿布戴在頭上、將魏父準備的早餐倒入廚餘桶、中午寫功課不給午餐吃等。

嘉義地院審理時，2位老師均否認犯行，並供稱讓魏女吃辣椒，是體驗感官教學的設計，沒強迫她吃，而將尿布戴頭上是因為魏女從櫃子拿出同學的尿布把玩，為讓魏生有判別對錯的能力，才讓她戴尿布體驗，倒早餐是因早餐當時聞起來怪怪的，才要她不要再吃，中午寫作業是為了教她學習態度。

法官認為，依據相關紀錄與說詞，無法具體顯示教師有以強暴、脅迫手段行使無義務之事，或妨害其行使權利，也沒有證據證明有強迫的犯意及犯行，因此判決無罪。但其中一位老師仍被教評會投票解聘，該師認為人本基金會向教育部施壓，才導致對她作出不利的決議，因此提告撤銷處分。

高雄高等行政法院審理時，調閱相關會議紀錄，發現校方召開的第2次到第5次教評會程序皆不符合正當法律程序，反覆投票直至通過解聘案為止，決議方式及程序顯非合法，因此，林姓教師訴請撤銷解聘應予以准許，判決撤銷解聘處分，全案仍可上訴。