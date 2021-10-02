雲林縣政府針對旅居外地雲林長者，因所在縣市無法提供非在籍長者施打莫德納第2劑，2日安排雲林縣內20鄉鎮市23家醫療院所，提供假日接種服務，方便子女帶父母返鄉接種，並與鄰近高鐵站的台大雲林分院合作設置快打站，一下高鐵就可施打，全台首創的貼心服務令縣民「揪感心」。

目前全台各縣市已針對70歲以上長輩施打莫德納第2劑，但許多旅居外地的雲林鄉親反映，部分縣市因疫苗數量不足，無法提供非在籍長者施打莫德納第2劑。雲林縣長張麗善為照顧居住外地的雲林縣籍長輩，特別指示縣衛生局規畫假日接種服務。

張麗善表示，為方便搭乘高鐵回雲林施打疫苗的長者，縣府與台大雲林分院合作，於鄰近高鐵站的台大雲林分院虎尾院區設置快打站，並提供專車接駁服務，讓有意返鄉施打莫德納第2劑的長輩「到高鐵即到快打站」。

雲林縣衛生局長曾春美說明，由於中央是依在籍長者人數發配疫苗，所以疫苗數量沒有問題，縣府將進行滾動式調整，依預約情況調配現有莫德納疫苗的使用情況。

曾春美指出，雲林縣是率全台之先，提供旅居外縣市長輩假日回鄉接種疫苗的縣市，希望旅外長輩獲得更充分的疫苗保護力，在外地安全健康的生活，讓子女能夠放心。提醒大家前往施打前必須事先預約，請於本月4至6日撥打預約專線，將有專人提供預約服務。

預約資格為設籍雲林縣（居住於外縣市，於外縣市未造冊或未預約者）， 2021年7月16日前已接種第1劑莫德納疫苗，且接種間隔滿10周以上的70歲以上長者，或60歲以上原住民。專線電話（05）7002177至7002180 共4支預約專線。