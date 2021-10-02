星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、白羊座、射手座的男人在戀愛中像個霸道總裁，喜歡幫女友做決定，希望對方能照著自己的想法做事，充滿控制慾和佔有慾，有些女生會覺得相處起來很有安全感，但有時也會帶給另一半不小的壓力。

▍1.獅子座

獅子男毫無疑問的上榜，他們非常有自信，性格好勝，自尊心很高，無論是在生活或職場上都非常不服輸，談戀愛時他們自帶霸道總裁氣質，總是霸氣的寵愛另一半，他們很享受另一半依賴自己的感覺，也很習慣幫對方做決定，女友只要提出一分要求，他可以回應十分，就是想要展現自己的男友力，只要對他露出崇拜的眼神，他們就覺得一切付出都值得了。

▍2.白羊座

白羊男性格直率，想到什麼就說什麼，不會把真實想法藏在心裡，他們的行動力很強，有任何想法就會立刻付諸行動，在感情中他們很有霸道總裁的風範，習慣幫女友做決定，安排好所有行程，把一切瑣事都處理妥當，他們雙手永遠動得比腦子還快，和他們交往時可以安心當個不用思考的廢物女友，把事情交給他們處理即可，只管享受他們的寵愛就好。

▍3.射手座

射手男對很多事情都有獨特的見解，而且深信自己才是正確的，跟他談戀愛就像開啟新世界的大門，每天都要聽著他們闡述自己腦洞大開的想法，不知不覺就會順著他的意思行動。射手男在戀愛中很霸道，有點大男人主義，希望女友照著自己的想法做事，他們對自己很有自信，有時還會不顧女友的意見，像個霸道總裁一樣不可理喻。