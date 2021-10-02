縣長徐榛蔚漏夜在現場緊盯清除工作，盡快恢復市民生活正常秩序。（王志偉花蓮傳真）

通車了！花蓮市國聯五路「漫波假期飯店」昨下午拆除工程時，突然發生倒塌事件，花蓮縣長徐榛蔚到現場成立災害應變中心，因現場凌亂，阻斷交通與民眾生活秩序，徐榛蔚漏夜緊盯拆除進度，清晨2點前清空道路上建築瓦礫，中午12時完成AC路面舖設，下午3時13分恢復通車，以最短時間恢復市民正常生活。

市區國聯五路漫波假期飯店，屋齡已41年，為地下1層、地上7層之建築物，原使用途為店鋪、旅社，因原建物老舊規劃重新新建，業者於110年3月21日領得使用執照，於110年9月17日申報拆除工程開工，本次拆除工程由業主漫波大飯店股份有限公司委託承攬商百盛營造股份有限公司施工，原預計於110年12月23日前完成拆除。未料昨拆除時，整棟大樓倒塌。

徐榛蔚在副縣長顏新章、建設處長鄧子榆陪同下視察現場修復情形，市長魏嘉賢、立委傅崐萁都在場關心。徐榛蔚表示，清晨兩點處理完漏水及路面回填後，早上發現倒塌的漫波大飯店路面前有滲水情形，經自來水公司修復已經破裂水管更換，後續進行路面刨除及回填，並啟動路面AC舖設，盡速將道路全面修復完畢。所幸經搜救後無人員受困。

建設處長鄧子榆表示，本案為拆除併建造執照申請案件，由百盛營造股份有限公司受委託拆除，縣府正調閱拆除計畫書及相關證據釐清相關情形，施工拆除皆須經由建築師簽證、負責及監督。縣府也蒐集影像及相關證據調查中，若有違法情形定會依法辦理。

承包商亞國機械工程行3度發聲明，感謝縣府協助公司連夜趕工，於大樓倒塌後24小時之內，拆除危樓並將道路恢復原狀，對造成不便深感抱歉，也表示，已與被壓毀其中一輛銀灰色豐田汽車車主達成和解，也將於後續與對面飯店商談補償賠償事宜。