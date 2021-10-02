長腿妹遭失控翻覆車旋轉甩出車窗 拋飛墜地狼狽呆坐路邊

昨日（1）發生1起嚴重車禍，1輛轎車失控翻覆後四腳朝天，不斷旋轉打滑拖行，車身旋轉時竟當場拋飛1名車內女乘客，女乘客疑似從車窗遭甩出車外，整個人掉到路邊，再緩緩坐起，神情相當恍惚；其他網友看到這驚悚的1幕留言說，「行徑間按到下車鍵」、「他生了！是個女孩」。

該名網友在臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」發表1則影片，影片為監視器影像，時間顯示為昨日（1）早上7時許，當時1輛白色轎車在行駛途中突然失控擦撞路邊翻覆，整輛車當場四腳朝天、在路面上不斷旋轉拖行好幾百公尺，波及路邊多輛轎車，汽車零件也噴飛散落一地。

1輛轎車失控翻覆後四腳朝天，不斷旋轉打滑拖行，車身旋轉時竟當場拋飛1名車內女乘客，女乘客疑似從車窗遭甩出車外，整個人掉到路邊，再緩緩坐起。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

而驚悚的是，白車在車底朝天翻轉拖行時，竟從車窗摔出1名女子，影片中女子遭高速旋轉的車子拋飛出車窗外，當場身體蜷曲倒在地面，之後才狼狽地坐起身，神情相當恍惚，似乎嚇得不輕，而白車早已衝出鏡頭外，女子疑似因為未繫安全帶才遭拋飛。

影片曝光後，不少網友留言，「行徑間按到下車鍵」、「他生了!是個女孩」、「所以說安全帶還是有它的功用的」、「也許她平常上班就是這樣下車的阿，大家別笑別笑」、「行雲流水的跳車」、「車子：看我來個大風車」、「幸運的下車方式，有沒有下一次就不知道了」、「甩出的時機真好」。