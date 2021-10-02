蔣家第四代長子、橙果設計創辦人45歲蔣友柏2003年與林姮怡育有1女1子，2年前爆出兩人因贍養費鬧上法庭，間接承認兩人已經離婚。蔣友柏昨(1日)在微博發文透露人在大陸進入隔離第5天，準備參加成都雙年展，他特別寫下隔離時最多的就是時間，「最掛念的就是平凡。平凡的遛狗、抱抱小孩、健身房的鐵味、公司的暗湧」。

蔣友柏2003年與演出過《薰衣草》的女星林姮怡結婚，同年生下女兒，2005年又添一子，過去蔣友柏上節目曾分享對老婆的堅定感情，強調：「我這輩子就兩個女人，一個是我老婆、一個就是我女兒」，也表示：「我只有過一個女朋友，就是我老婆，之前全部都是大便，之後也不會再有，所以只有她這個女朋友。」未料2019年傳出婚變。

林姮怡兩年前爆出和蔣友柏因贍養費打官司。（圖／中時資料照片）

當時媒體報導林姮怡因不滿蔣友柏積欠贍養費，開告前夫，原因是當初離婚時，談好扶養費條件，林姮怡代墊了部分扶養費，和前夫多次追討沒下文，但對此蔣友柏沒多做回應，不久蔣友柏被拍和身邊性感女助理過從甚密，今年5月《鏡週刊》拍到女助理出現蔣友柏的親友聚會，表哥張立方也現身，疑似終於可以將女友「正名」。

蔣友柏昨在微博發文，說等了很久還是逃不過隔離這件事，無奈在新冠肺炎的時代還是必須歷經這件事，為了這次隔離他帶了彈力帶、畫筆、switch，想念平凡的遛狗、抱小孩、健身房等，在隔離期間收到朋友的禮物特別開心，是一個他參與到的品牌咖啡，喝著咖啡也讓他想起了送禮物的朋友陳偉，「浮現了見到他時，要緊緊的熊抱他」，最後更說：「隔離⋯等著倒數⋯等著長假過⋯等著見好久沒見到兄弟姐妹、好友朋友⋯等著停了兩年的畫展⋯等著第一次參加成都雙年展。」

見此，大陸網友回應：「為了生活，每個人都有該承受的」、「友柏大哥才是最帥的，其他人都不是！」、「什麼時候來南京辦畫展...歡迎您」，而朋友陳偉也回蔣友柏：「謝謝大哥！我們上海月中見！！」。

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