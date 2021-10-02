日本每逢新內閣上路日，總會在首相官邸先舉行閣員「接力」記者會，然後回所屬部會再開一次記者會，經常開到隔天凌晨。即將上路的新首相岸田文雄內閣，傳出將取消深夜記者會。

日本國會預計4日舉行臨時國會，進行首相指名選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁岸田文雄可望被指名為新任首相。

日本讀賣新聞報導，有關10月4日將上路的岸田內閣新閣員就任記者會，日本政府決定，取消慣例在首相官邸由閣員依序登場的記者會，只保留各部會記者會。

之所以做這樣的變革，主因每次閣員「接力」記者會都從深夜持續到隔天凌晨，因此希望透過將記者會從兩次減少到一次來提高效率。

日本每逢新內閣上路或內閣改組時，閣員都會被召集進入首相官邸，由首相正式告知每位閣員負責領域等事項，再前往皇居接受日皇認證。

認證儀式結束後，慣例從傍晚到晚間會在首相官邸舉行第一次內閣會議，並拍攝紀念照，接著就由閣員「接力」舉行記者會。

在官邸記者會結束後，每位閣員都會再回到各自部會舉行第2次記者會，這樣的作法長年下來已成慣例。

回顧2020年9月16日首相菅義偉內閣上路經驗，最後一位舉行記者會的國際博覽會擔當大臣井上信治結束後，已是隔天凌晨1時45分。

2020年9月17日凌晨在記者會「登場」的行政改革擔當大臣河野太郎當時說，如果記者會由各閣員在各自部會舉行的話，「現在早就結束睡覺了」，這樣的作法早該取消。

況且閣員如果從深夜到隔天凌晨才第一次進入所屬部會舉行記者會，連帶許多職員都得在現場待命，遭外界質疑大開工作方式改革的倒車。一名政府高層官員就說，儘管是到目前為止的作法，但已經差不多該取消了。