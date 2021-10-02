中市警六分局辦理網路抽獎活動，送出印有六分局獨特標誌的咖啡杯及客製化宣導「路口停讓」之口罩，全力宣導路口安全。（警方提供）

經統計發現近六成的交通事故都發生在路口，肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制」居次。且近年行人死亡人數有反彈攀升的趨勢，路口行人致死事故肇因則以車「未注意車前狀況」、車「搶越行人穿越道」及人「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路」為前 3 大肇因。

警方指出，為響應交通部10月「交通安全月」活動，中市警六分局考量疫情仍為二級警戒，特別於網路臉書粉絲專頁辦理抽獎活動宣導路口安全，送出印有六分局獨特標誌的咖啡杯及客製化宣導「路口停讓」之口罩，讓許多網友紛紛按讚、留言加分享，直呼「好特別的禮物！好可愛！」。

中市警六分局統計路口違規態樣取締件數，以「汽機車闖紅燈」及「紅燈右轉」的取締件數為最多，「行人未依規定行走行人穿越道」次之，「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」再次之。

中市警六分局長蔡元戎表示，轄內西屯區有市政府、百貨公司、國家歌劇院、中央公園等，為臺中市政治、經濟、文教中心，除了有下上班車潮外，亦有觀光、購物之人潮，居中部地區重要交通轉運據點。

其中百貨公司周邊更是行人不依規定走行人穿越道等違規之熱點，提醒民眾不論是駕駛或是行人務必遵守交通規則，駕駛接近路口時要減速注意車前狀況，並禮讓行人，警方會宣導與執法並重，全力守護路口安全。