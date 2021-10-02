面臨罷免投票的台灣基進陳柏惟，在民間國會評鑑組織「口袋國會」1日評比頒獎典禮，未得到任何獎項，值得注意的是，他的提案數、通過數通通掛零。除此之外，陳柏惟還曾因港人來台當兵等發言引發爭議。中廣董事長趙少康指出，如果陳柏惟質詢的內容都是牛頭不對馬嘴的幹話，出席率再高也沒用。

趙少康2日在臉書貼文表示，陳柏惟曾為了賣「芒果乾」獲取自己的政治利益，天天喊「今日香港，明日台灣」，並在立法院拋出「開放香港抗爭者來台灣從軍以換取居留權」倡議，又讓各界開了眼界，確認陳柏惟的思維真的不一般。

趙少康接著指出，陳柏惟是立院「國防外交委員會」委員，荒腔走板的質詢，連「大綠」民進黨都看不下去，不只行政院長蘇貞昌當場傻眼回應「這個要慎重」。趙少康甚至指出，陳柏惟被打臉了，竟再度搬出「馬維拉」救援，詭辯自己是「影射馬英九是香港人」，滿口亂扯，出事就賴給國民黨。

趙少康直指，如果陳柏惟質詢的內容都是牛頭不對馬嘴的幹話，出席率再高也沒用，只是永遠把立院議場當秀場，不只讓支持者丟臉，更讓台中鄉親不想承認這種立委是自己選出來的。後悔的台中第二選區選民現在還來得及，10月23日刪Q行動，一起罷免不適任的立委陳柏惟。