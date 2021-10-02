大型聯結車打橫側翻後，車上載運的廢五金散落一地影響通行。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

中山高南向331.5公里台南仁德路段，2日下午有1輛大型聯結車，疑因曳引車頭爆胎，失控衝撞中央分隔島後，打橫側翻導致北向3車道及南向車道封閉。當消防人員獲報趕抵現場時，僅受輕傷的駕駛已自行脫困，經送醫治療幸無大礙。該起車禍造成車流回堵約3公里，全案正由國道警方處理中。

據了解，今天下午2點22分左右，該輛聯結車行經中山高南下331.5公里處時，因曳引車頭的左前車輪爆胎，失控衝撞中央分隔帶後側翻卡住，車上載運的廢五金也散落一地，占用北向的內、中、外等3線車道，僅開放北向外側路肩通行，另南向也封閉內、中車道，導致該路段大塞車。

國道警方指出，車輪脫落或輪胎爆裂為國道2020年10大肇事因素的第8位，統計國道全線去年因車輛零件脫落的交通事故共有384件。依《道路交通管理處罰條例》規定，最高可處新台幣6000元罰鍰，呼籲用路人行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免有車輛機械或輪胎脫落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人的安全。