國民黨主席當選人朱立倫（中）2日至台東謝票。（蔡旻妤攝）

國民黨主席當選人朱立倫2日至台東謝票，前排左起台東市長張國洲、立委廖國棟、台東縣長饒慶鈴、朱立倫、台東縣議長吳秀華、前台東縣長吳俊立、台東縣副議長林琮翰。（蔡旻妤攝）

國民黨主席當選人朱立倫（中）2日至台東謝票。（蔡旻妤攝）

國民黨主席當選人朱立倫2日至台東謝票，現場湧300人支持；外傳可能接任黨祕書長的前台東縣長黃健庭並未現身，朱立倫說「後天（4日）再決定」。他強調已接獲中共總書記習近平及各國賀電，國民黨將重新讓世界重視。

朱立倫謝票之旅2日下午抵達台東馬蘭部落聚會所，包含國民黨台東縣黨部主委吳秀華和前台東縣長吳俊立、台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、立委廖國棟等國民黨公職人員和地方青年代表到場，現場300位支持者熱烈歡迎。

朱立倫逐一向每位民眾握手致意，隨後答謝黨員時表示，包括習近平、美、日、歐、新加坡等許多國家都給予賀電肯定，因此「國民黨一定要重新的回到世界讓重視我們，讓兩岸能夠和平」。他語氣充滿堅定，緊握拳頭，現場氣氛熱絡。

而外傳準備接黨祕書長一職的黃健庭則未陪同朱出席會場，對此，朱立倫回應「後天（4日）再來決定，因為禮拜二（5日）就職典禮，後天再來討論」。反倒是活動進行一半，吳俊立現身，朱立倫立刻向現場人員介紹，並邀請吳坐上主席桌；朱強調，他選舉時吳幫忙拉票跑遍台南及許多地方，「真的要謝謝吳俊立縣長」。

黃健庭接受電話訪問時透露，朱立倫的確有找過他談論接祕書長一事，「你也知道這是個吃力不討好的苦差事，還是由主席來決定或宣布」。未來的地方黨部主委是指派或由黨員直選，朱立倫並未回應。

此外，有關雙鐵名員工鑽漏洞打疫苗問題，朱立倫強調各國都在找誰沒有打疫苗，只有台灣在找誰偷打疫苗，真的很諷刺！「其實所有的重點都在於疫苗不足」，趕快讓民眾有充分的疫苗，趕快把沒打疫苗的人找出來，比較重要。

朱立倫強調，台東重要目標是讓觀光客進得來，農產品出得去，大家就會過好日子，國民黨永遠跟民眾站在一起，為所有的民眾安居樂業來打拼，場上響起熱烈掌聲，朱在與民眾合照後，便驅車趕至台東機場回台北。