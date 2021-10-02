為了推動農產經濟，新竹縣政府推出6條農遊體驗遊程，跨越山線、海線及丘陵地區，規畫「逐豐趣」農遊體驗活動，新竹縣長楊文科邀請大眾來竹縣，從山邊玩到海邊，認識在地農村。

6條路線包含10月2號新豐竹北一日遊、10月16號峨眉北埔一日遊、10月17號新埔一日遊、10月30號寶山一日遊、10月31號寶山北埔一日遊、10月31號寶山北埔一日遊，行程十分豐富。

新豐竹北一日遊為體驗烏魚產季，包含製程、包裝等，不僅可品嘗烏魚風味，還可以製作特色的萊姆醋、漁木拓體驗等。峨眉北埔一日遊則帶領民眾走入無負擔社區，認識鴨間稻種植，體驗田間樂趣，還參訪北埔的石爺、水圳及走訪老街。

新埔一日遊則前往大坪農村再生社區，包含愛玉體驗、品嘗燜雞、客家料理，並走訪新農民市場。寶山一日遊則體驗黑糖製作，砍甘蔗、榨汁等，並走訪油田社區種子星球、小西湖生態導覽、橄欖先生等。

寶山北埔一日遊則製作爆漿饅頭、走訪寶山鄉農會，還有前往北埔大湖六塘賞美景以及體驗新竹在地、道地的石柿餅。二日遊行程則十分豐富，包含走訪5個農村，並於關西鎮的度假村過夜，上山走訪。

共計6場次農遊遊程，期望帶領民眾深入農村社區，了解各項農特產品，認識新竹縣的農村魅力，以及農業經濟的永續發展。