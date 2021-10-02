分局長蔡元戎(左) 親自主持布達典禮，協和所新任所長王中正(右)。（警方提供

台中市政府警察局第六分局協和、工業區派出所新任所長布達典禮，於110年10月1日14時30分至15時30分別在協和、工業區派出所舉行，由第六分局分局長蔡元戎親自主持，轄區各里里長及地方重要仕紳、義警、民防、志工等，均踴躍到場觀禮及祝賀。

分局長蔡元戎表示，除感謝卸任協和所所長詹典儒自109年3月起接任該所所長一職，對轄內治安所做貢獻，另對原工業區所所長王中正繼續留任第六分局改調派協和派出所服務，期望王所長及新任工業區所所長何永州加速對新接任派出所轄區治安狀況熟悉，以利當前警政工作重點之推行。

警方指出，另針對目前治安重點工作，為確保人民生活安心，第六分局對於打擊詐欺、毒品、槍械、黑幫等各類犯罪，展現維護治安決心。

分局長蔡元戎期許新任2位所長能承先啟後，全力以赴，為社會治安維護工作努力打拚，並積極與各相關單位及在地鄉親密切配合、互動，落實執行治、交安工作，努力做好社區警政工作，創造良好優質的樂居環境。