菲律賓現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）先前已宣布將參選2022年菲律賓總統大選，角逐副總統職位。但他稍早之前宣布無誤警退出政壇、且不再參選，不僅掀起軒然大波，背後的原因也引發關注。

菲律賓預計在2022年5月9日舉行蒂16屆總統選舉，現任菲律賓總統的杜特蒂，任期則將在2022年6月結束。先前民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban）提名參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）為總統候選人，與杜特蒂搭檔。但民主菲人-國民力量黨（PDP-Laban）中的另一派勢力則是提名了前知名拳王帕奎奧（Manny Pacquiao），他已宣布退出從拳擊體壇退休，正式備戰2022年總統大選，副總統候選人則是80歲的眾議院副議長艾天薩（Lito Atienza）。

不過因為杜特蒂拋出震撼彈，宣布退出2022年總統大選。導致局勢瞬間改變。究竟背後原因為何，外界猜測很有可能是為了女兒薩拉（Sara Duterte）而讓位鋪路。

杜特蒂與女兒薩拉。（圖／路透）

先前即有報導指出，薩拉與父親早有協議，表明2022年總統大會「只會有一個杜特蒂」出馬角逐。先前，在杜特蒂接受黨內提名擔角逐副總統之位時，以此協議為基礎，就扼殺了薩拉參與統統大選的機會。但如今在杜特蒂宣布要從政壇退休，不選明年副總統後，《路透》分析，這已為薩拉出線掃除了障礙。

馬尼拉雅典耀大學法律與政治學教授Antonio La Vina指出「這提供了薩拉可以參選的條件。」不過杜特蒂向來不按牌理出牌，Antonio La Vina教授也不排除杜特蒂再度改變心意，然後又再度參選的可能性。

薩拉現任杜特蒂家鄉納卯市長，多次在大選民調獨占鰲頭，人氣相當高。

除了上述候選人之外，小馬可仕（已故獨裁者馬可仕之子），以及高人氣政治明星、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno），也是2022年角逐總統大位的明星候選人。

根據菲律賓方面的規定，2022年總統選舉的候選人必須要在周五（10月1日）登記，但是11月15日之前都可以退出或是換人，也就是說最後一刻前都還有可能改變。