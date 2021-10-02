美國為解決晶片荒，近期要求台積電、韓國三星等業者提供機密資料，引發市場震撼。經濟部長王美花昨（1日）表示，有去跟美國官員了解，廠商提供資料這屬於「自願性質」，美國官員也不會洩漏公開出去。引起外界批評是在為美方背書。對此，前民進黨立委郭正亮直言，「王美花顯然沒有讀任何有關電動車、汽車產業投資界的報告，美國要的答案，怎麼可能是這種答案？她在公殺毀(說什麼)？」。

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王美花昨接受媒體聯訪時提到，美國請各廠商提供相關資訊，「我們其實一直都有掌握」，確定提供資訊是自願性質提供，美國邀請所有廠商交換半導體供應問題，並非針對性，政府一直都有跟廠商密切合作也都了解。

王美花進一步指出，也有去跟美國官員了解，廠商提供資料，美國官員也不會洩漏公開出去。至於為何美國會做出此舉，王美花解釋，主要還是來自車用晶片短缺，經過這麼多個月，台灣的廠商其實也都有增產，還是有嚴重缺貨的問題，造成汽車工廠停工停產。

對於美方此次援引的法條，主要是冷戰時期的「國防生產法」和「長臂管轄權」，前者主要是因應冷戰期間民間防衛和戰爭動員之用，過去曾被前總統川普引用，用以要求美國通用汽車協助政府製造醫療用呼吸器。後者是讓美國擁有特權，讓其國內法或美國政府的命令可延伸到其他國家甚至全世界。

郭正亮1日上《中天》政論節目「正常發揮」探討台積電被美方索取機密資料，他表示，所謂的「長臂管轄權」就是金融制裁甚至是另一種引渡手法，華為創辦人任正非的女兒孟晚舟當時就是這樣被抓的。

對於王美花說法，郭正亮直言，美國要的答案，怎麼可能是這種答案？笑死人了，王美花的說法是總體，但美方要的是台積電整個公司的計畫，他強調，王美花顯然沒讀任何有關電動車、汽車產業投資界的報告，市場分析都稱，車用晶片到了2023年還是會缺貨，電動車是全世界在做，電動車用晶片也遠高於傳統汽車，晶圓大廠也勢必要擴廠、蓋新廠，美方當然要知道進度，王美花是在「公殺毀」？