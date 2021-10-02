網友分享，好市多「豬腳切片佐起司馬鈴薯」相當少見，逛過那麼多次好市多，只買到過2次。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

美式賣場好市多（Costco）販售眾多進口商品，份量大又優惠，得到消費者青睞，每隔一段時間就會推出新品，因此不少民眾沒事就會到賣場「挖寶」一番。有位網友分享，好市多有一款「隱藏版美食」，他只買到過2次，直呼「運氣好才買得到。」

一位網友近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文說道，朋友傳了一張照片請他到好市多幫忙買，不過他一看便跟對方表明「這是隱藏版，機運夠好才買得到...」。網友指出，逛過那麼多次好市多，也只買到過2次，而這次去依舊沒看到。

據了解，這道隱藏版美食叫「豬腳切片佐起司馬鈴薯」，產品也如名稱所述，鋪滿去骨豬腳肉，還有切塊的馬鈴薯，以及一大片綜合起司條。貼文一出，許多會員紛紛表示，「從來沒碰過」、「真的完全沒看過欸」、「完全沒看過，不過看起來超好吃」。但也有民眾分享，「好吃但很難買到」、「要買要早點去看！買到2次超好吃！」

網友分享，好市多的「豬腳切片佐起司馬鈴薯」是賣場隱藏版美食，可遇不可求。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

內行透露，買回家後的料理步驟相當簡單，「豬腳再氣炸，起司馬鈴薯另外焗烤，好吃」、「回家微波個8分鐘左右就可以吃了，很好吃」、「微波加熱到起司融化即可」、「建議豬腳再用氣炸鍋逼油之後更好吃」。