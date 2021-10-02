第56屆金鐘獎在台灣疫情趨緩的狀況下，得以在10月2日舉行，今年由主播兼網紅「視網膜」陳子見獨挑典禮主持的重任，讓不少粉絲對這次典禮相當期待。女星李雪憑著《致親愛的孤獨者-凱涵》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，一襲黑色深V禮服走紅毯，來勢「胸胸」外，上下失守讓眾人看了口水流不停。

女星李雪是戲劇圈新星，雖然沒有太多代表作，但早已奪下第40屆金穗獎雙影后殊榮，演技獲得肯定；而她今（2）日穿著一襲性感深V黑色禮服走紅毯，一登場超兇上圍超搶眼，美腿邁出又發現下擺開高衩，露到快腿根的部位，非常性感撩人，讓網友通通大飽眼福。

女星李雪。(圖/ 取自中時資料庫，陳俊吉攝)

金鐘56今年的戲劇節目獎入圍的有《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《客家尋味劇場-女孩上場》、《黑喵知情》和《飄洋過海來愛你》等，每一部話題度都超高，也都是獲獎熱門。

而典禮中有三段表演節目，分別由陳明章演唱，主持人視網膜搭檔Sandy吳姍儒、炎亞綸合作脫口秀，及動力火車要衣連串演唱10首國、台、客語電視主題曲，讓觀眾回憶看電視劇的感動。