第56屆電視金鐘獎今(2日)下午5點準時登場，與黃豪平搭檔主持星光大道的最正主播蔡尚樺，不只有顏值又有腦袋，最可貴的是她講話說到做到，曾撂話「典禮當天穿更辣」的她，果然信守諾言，穿著一襲超低胸火紅禮服現身，超巨E罩杯雪白雙峰呼之欲出，讓螢幕前的觀眾驚艷不已。

身為演藝圈學霸的蔡尚樺，此次與黃豪平搭檔主持紅毯，事前也做足準備，昨日還在社群網站PO出兩人合照，透露黃豪平來她家自主訓練，兩個人在家裡背稿走位真的有趣，果然兩人的付出都有了成果，今日的主持表現就被網友讚爆「我覺得黃豪平也可以去主持典禮了吧」、「尚樺真的人美口條又穩」。

蔡尚樺側身畫面超養眼。(取自廣播電視金鐘獎 YouTube)

金鐘56今晚7點於國父紀念館舉行，典禮主持人找來網紅出身的視網膜獨挑大樑，星光大道紅毯主持人則由蔡尚樺與黃豪平擔任。而精采的表演節目更是每年金鐘的必看亮點，資深音樂創作人陳明章開場表演，視網膜、Sandy（吳姍儒）與炎亞綸演出脫口秀「這是綜藝新視代」，還找來實力派團體動力火車歌頌今年所有入圍的戲劇作品，包括《天橋上的魔術師》、、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《戒指流浪記》、《返校》、客家尋味劇場《女孩上場》等。