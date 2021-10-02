北京傳向電子遊戲商開刀，英文版南華早報引消息稱，北京近期再收緊審批遊戲的程序，要求遊戲中的角色要性別清晰、善惡分明，且要更注意涉及蠻族、日本軍國主義等內容，否則有可能不獲審批過關。

一份由有官方背景的遊戲組織向會員提供的內部培訓備忘指：「電子遊戲不再純粹是非政治的娛樂，而是一種嶄新藝術形式，它必須強調『一套正確的價值觀』及對中國歷史文化的『準確理解』。」備忘中列出例子，若有遊戲描繪虛構的後末日世界，鼓勵玩家殺害他人，就可能不獲審批。備忘錄說：「有些遊戲的道德界線模糊。玩家可以選擇善惡……但我們不認為遊戲應該給玩家這選項……這必須改變。」

備忘中亦對遊戲角色性別提出要求，若男角穿著及行為像女人，可招來審查部門質問：「若管控人員無法立即說出角色性別，角色設定可被視為有問題，不能通過審批」、「已得到明確描述的歷史人物，必不可重新包裝」。

另外，一些類似《三國誌》的遊戲容許玩家改變歷史，同樣被審查部門關注。備忘還表示。遊戲鼓勵玩家消滅「蠻族」可被視為宣揚「殖民主義」，而與日本軍閥相關的遊戲，則可被視為歌頌軍國及侵略主義。