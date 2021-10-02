25歲香港女星郭奕芯曾參與蔡卓妍（阿Sa）主演的電影《非分熟女》，外型性感、說話大膽的郭奕芯，近日在節目上分享遇過最傻眼的性經驗，她透露當時和男友床戰時，對方突然賞來個巴掌想「助性」，讓她傻住，但她為了男友竟選擇包容。今(2日)稍早，她在IG分享自己穿了深U泳裝的性感照片，大秀C級半球。

郭奕芯身材火辣又敢秀敢說，20歲時就曾全裸出演《同班同學》，大秀雪白肌膚和姣好身材，先前她在IG開放網友提問，她表示出道這幾年一直知道大家常討論她身材，甚至懷疑她整形，自己18歲時也是人生最瘦的時候，但當時都沒有到平胸的地步，多年過去她發福不少，「反正說我醜整容、什麼奇奇怪怪的，我都可以接受（而且我這個人很坦白一早有承認過微調）」。

郭奕芯穿深U洋裝，露出超深事業線。（圖／翻攝自ashinaaa IG）

上月郭奕芯上節目ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》談到性經驗，透露有次遇到愛呼巴掌的男友，郭奕芯當下愣住，但心想：「既然都發生了，那我不如嘗試去享受它」，還補充：「因為當時他是我男朋友，我就嘗試接受，發現除了很痛，還其實有點爽的感覺」，引來同場嘉賓驚呼：「原來妳這麼重口味！」

今郭奕芯又在IG分享多張美照，她先在IG限時動態中曬出自己穿著低胸美衣，露出超長事業線和雪球的照片，接著她坐船出海，可見海風吹起她的長髮，下秒露出微笑，瘋狂放電，之後她貼出自己在船上的美照，問大家要不要跟她一起喝啤酒，網友回應：「噴鼻血」、「想一起喝」、「超美」。

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