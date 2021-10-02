中信兄弟本周末舉辦下半季首場主題日「扭蛋情人」，2日賽前邀請「台灣蝶王」王冠閎開球，他挑戰站上投手丘開球向投手致敬，首度開球他給自己打7分，「滿分10分給自己打7分，因為我覺得球速還可以再快一點。」

王冠閎這次在東京奧運男子200公尺蝶式預賽游出破全國的好表現，加上帥氣外表吸引不少粉絲，許多人更是自稱「王太太」，今天來到洲際棒球場為兄弟開球，開球前還先到一壘側商品部與球迷互動，不少粉絲時間還沒到就守候在電梯外，就是要等待王冠閎到來。

「電梯開門看到這麼多人真的有嚇到，真的沒想到會有這麼多人。」能與球迷近距離互動，王冠閎直呼新鮮，「雖然沒有太多時間互動，但是是很新奇的體驗。」

在這次東京奧運後王冠閎人氣破錶，近期也參與不少代言活動，他也有感自己比之前更受歡迎，也希望帶給大家滿滿的正能量，「之前知道我的主要是關注體育的人，現在可能各個族群的人都有在看運動，希望我能帶給他們正面的能量，不管是在上課、工作上，都有些動力。」

這次是王冠閎首次進到棒球場，「之前看電視還沒感覺到球場這麼大，實際來到球場後大開眼界，之前也沒有拿過真正的棒球，剛剛開球前有先跟球員請教握法，剛剛我投的是直球。我覺得開球跟游泳比賽很像，站上場後就不會太緊張，興奮感很強。」

對於自己首度開球的表現，王冠閎說：「1到10分的話我打7分，因為我覺得可以再快一點，這次是因為第1次不敢亂催，先以投準為主，如果還有機會的話希望可以挑戰增加球速。」

「台灣蝶王」王冠閎為中信兄弟開球。（中信兄弟提供）