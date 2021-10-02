第56屆電視金鐘獎今晚於國父紀念館舉行頒獎典禮，稍早曝光的評審名單史無前例星光熠熠，有許多藝人都受邀擔任今年的評審，其中第一組戲劇節目獎類，除了由李遠（小野）擔任召集人，還有當年《敗犬女王》的組合溫昇豪、楊謹華，台北電影獎影帝邱澤、金鐘視后黃姵嘉、尹馨也擔任第二組迷你劇集／電視電影類的評審。

在綜藝類獎項部分，身兼演員及主持人的上屆金鐘視帝姚淳耀擔任生活風格節目及主持人評審，「葡萄姊姊」出道的米可白，則擔任兒童少年節目及主持人評審，阿布、侯怡君、侯昌明則是第6組綜藝節目、益智及實境節目類評審。曾獲得自然科學及人文紀實節目主持人獎、去年迷你劇集女主角獎得主吳奕蓉也擔任第3組自然科學及人文紀實節目類評審。

特別貢獻獎的評審則除了瀚草影視總經理湯昇榮，還包括蔡振南、陳亞蘭、許傑輝、三立新聞台主持人廖筱君、李天怡。今年的評審當中包括黃姵嘉、許傑輝也同時是入圍者其它獎項入圍者。