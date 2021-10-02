1名網友因為父母親長期不睦爭吵，他難過之下決定向父親勸說離婚，結果父親回覆「我和你媽商量過了，再怎麼吵也不能離婚」，他原本以為2人是仍捨不得夫妻感情與不願家庭破裂，結果父親接著再說1句「因為我們倆都不想要你的撫養權」，讓其他網友笑說「哇！傷口灑鹽」、「起碼夫妻有一件事是有默契的」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前因為家中的父母經常大吵，他難過之下決定透過臉書訊息私訊父親，希望他們能夠好好考慮分開，他在訊息中說「你和老媽每天吵架，乾脆離婚算了啦」，他原本以為這番話能夠讓父親感受到他的難過，進而為了家庭和諧而改善夫妻關係。

原本以為2人是仍捨不得夫妻感情與不願家庭破裂，結果父親接著再說1句「因為我們倆都不想要你的撫養權」，讓其他網友笑說「哇！傷口灑鹽」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友貼出的對話訊息中，他的父親看到訊息內容後回覆說「我和你媽商量過了，再怎麼吵也不能離婚」，他看到父親的訊息後相當感動，再回覆父親「還是會捨不得彼此對吧」，沒想到接下來父親的1句話讓她瞬間傻眼，因為父親竟然回覆說「因為我們倆都不想要你的撫養權」。

其他網友看到對話截圖後，紛紛留言笑說「傷害性不大，侮辱性極強」、「哇！傷口灑鹽」、「起碼夫妻有一件事是有默契的」、「只好繼續共同撫養哈哈」、「還好我爸媽當初沒有這樣對我說」、「拖油瓶」，不過也有不少網友質疑原PO對話內容的真實性，留言說「梗圖做的有問題，不要撫養權可以成年後再離就好了」。