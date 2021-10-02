溫貞菱以細肩帶黑色連身褲現身，她胸口深V更豪開快到肚臍(取自廣播電視金鐘獎 YouTube)

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今（2日）晚在國父紀念館舉行，紅毯已在下午5點如火如荼舉行，現場眾星爭奇鬥艷，大家都在禮服上做足功夫，擔任頒獎嘉賓的溫貞菱以細肩帶黑色連身褲現身，她胸口深V更豪開快到肚臍，溫貞菱大方解放美肌，讓溫貞菱帥氣又不失性感，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

氣質美女溫貞菱這次以頒獎嘉賓身分登上金鐘紅毯，她身穿一襲帥氣的細肩帶黑色連身褲，溫貞菱胸口深V更豪開到肚臍，轉身更豪露美背，她邊走星光大道邊親切對鏡頭揮手，溫貞菱有別於《斯卡羅》中膚色黝黑的「蝶妹」，她膚色已順利白回幾階，溫貞菱也透露，她花了1年多的時間，靠著多喝水、多吃維他命C，成功美白回來。

溫貞菱轉身沒步，美背全都露。(取自廣播電視金鐘獎 YouTube)

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今晚7點在國父紀念館舉行，最為吸睛的莫過於戲王戲后之爭，鍾欣凌以夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》角逐最佳女主角獎，能否3度封后備受矚目。視帝則有以夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》的許傑輝，對上施名帥、唐治平、薛仕凌及12歲童星「小不點」李奕樵，跨世代的對決競爭激烈。

備受矚目的益智與實境節目獎，小鬼（黃鴻升）生前與吳宗憲、KID（林柏昇）主持《綜藝玩很大》，對上徐乃麟、曾國城的《天才衝衝衝》、曾寶儀《我們回家吧》，還有曾國城《一字千金》自己打自己，誰能抱走益智及實境節目主持人獎，也是一大看點。