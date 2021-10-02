有些人因為愛亂買東西，導致家中雜物非常多。收納專家廖心筠為專業整理師，經常到府幫顧客收納，擁有10年的資歷，近日她在臉書粉專《收納幸福-廖心筠》分享，「近10年去收納時遇到最會亂買的星座」，指過去她至1千多戶人家家裡整理，歸類出6個愛亂買的星座，且分為2大類。

●愛亂買雜物的星座

第1名 天秤座：

天秤座不只自己愛買，甚至還愛揪別人一起買，本身就是個散財童子，他們購物不是為了擁有喜歡的東西，而是喜歡買的感覺，任何漂亮的流行居家美化小物，他們都會想購入，經常買完就忘記，而且他們總是覺得可以買來送人，因此時常一次買過量，但到最後都會忘記送人。

第2名 雙魚座：

雙魚座無論心情好還是壞都會想消費，而且腦波非常弱，容易受到他人慫恿，他們也是出了名的囤貨和包色王，只要看到好看的款式，他們就會想買下各種顏色，怕彩妝品以後絕版，乾脆一次買好幾個，就連好吃與好用的東西都要囤，但每次都用不完，導致衣服吊牌還沒拆就過時了，東西還沒用就過期了。

第3名 雙子座：

雙子座很喜歡嚐鮮，只要是現在流行的東西，他們就想第一手買到，而且非常莫名奇妙，會在某個時期裡瘋某種興趣，例如這陣子喜歡腳踏車，他們就會購買各種車衣、車褲，與腳踏車配件，但腳踏車騎個幾次後，他們就會換新的興趣，下次瘋露營，同樣也會想將裝備買齊，喜新厭舊的個性，使他們家中雜物越積越多，建議他們在購物前，先思考這個興趣自己能持續多久。

●省小錢花大錢的星座

第1名 金牛座：

金牛座給人印象是摳門又小氣，但卻是最願意花錢請整理師的星座，原因是他們看似東省西省，但其實都是省下一堆小錢買雜物，家裡的東西很舊了還在用，不過對於生活品質卻很注重，受不了家裡環境亂的，就算要噴上萬元請整理師，他們反而會心甘情願的掏錢出來。

第2名 獅子座：

獅子座不是愛亂買，而是喜歡瘋狂蒐藏，他們會買滿牆的公仔、滿屋子的芭比，或是限量款式的鞋子，而且對於自己喜歡的東西，花錢絕對不手軟，他們不屬於亂買的類型，只是每次喜歡收集的東西很多，重點是買來的蒐藏品大多都只能用來觀賞，使用的機會非常低。

第3名 牡羊座：

牡羊座買東西非常衝動，他們時常上一秒他還在考慮，下一秒就結完帳等配送到家，重點是，他們衝動買的都不是小東西，而是按摩椅、機車、家具、電器等大型物品，不過牡羊座雖然買得很衝動，但他們真的會使用，比較不會買廢物。