第56屆金鐘獎頒獎典禮今(2日)晚於國父紀念館盛大舉行，星光大道5點準時進行，由黃豪平搭檔「最正主播」蔡尚樺，現場星光熠熠，而一名白皙正妹絕美現身紅毯，讓網友超驚豔，頻問她是誰，原來她是中法混血女星夏朧。

夏朧這次以《預知未來》入圍迷你劇集電視電影最具潛力新人獎，身穿一襲低胸黑色禮服走上紅毯的她，絕美臉蛋驚豔網友，激似女神Angelababy，母親是法國人、父親是美籍華裔的她，五官精緻又有獨特氣質，連蕭敬騰、周興哲都爭相找她擔任MV女主角。

夏朧是中法混血，激似Angelababy。(圖／翻攝自夏朧IG)

夏朧16歲開始學表演，曾以短片拿過洛杉磯電影獎，因出演MV被台灣經紀公司相中，來台發展3年，第一部參與演出的台劇《預支未來》，就有吃重戲份，一人分飾兩角，飾演網紅YoYo和人形機器人結衣，角色個性的反差，讓她演技吸引觀眾注意，是得獎熱門人選。

本屆金鐘獎主持人找來視網膜獨挑大樑，他也發下豪語，超時1分鐘喝1杯香菜汁，到底最後會喝多少杯，成為觀眾關注焦點，另外，他還會和吳姍儒、炎亞綸共演跨界脫口秀。

而「永遠的綠葉」高振鵬、「香腸伯」長青、金鐘視帝龍劭華等今年過世的藝人，也會透過追思影片現身金鐘舞台，小鬼今年能否奪下益智及實境節目主持人獎，也備受矚目。