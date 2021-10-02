工運人士鄭村棋。（資料照片）

對於岸田文雄當選日本首相，綠營人士提及他的祖父曾經在基隆開設服裝店一事，工運人士鄭村棋不滿指出，「乙未割台」時，日軍從澳底登陸，在瑞芳大戰，6月3日即占領基隆。瑞芳一戰死多少人？那也是台灣人，死了都不算？好像跟日本人沾到光有多光榮？可以尊重歷史，但是不要隨便牽。

工運人士鄭村棋今 （2）日在《新聞大白話》指出，現在的民進黨，什麼事情都敢做，所有過去反對蔣中正所做的事情，自己都在做，根本就是意識形態。

鄭村棋質疑，今天若易地而處，真的會比較高明嗎？光看民進黨拿到權力的表現，對一個不會動的銅像弄來弄去，表示很勇敢？他諷刺，民進黨最應該除掉自己，「周處除三害」，權力在手，肆無忌憚，是轉移焦點。

另外，鄭村棋也說，岸田文雄當了日本首相，綠營馬上去攀親帶故、拉關係，說岸田文雄的祖父曾在基隆開設「岸田吳服店」、「岸田喫茶部」。

鄭村棋強調，「乙未割台」的時候，李鴻章的兒子李經方和日方代表在基隆外面（海）簽約。日軍從澳底登陸，在瑞芳大戰，6月3日即占領基隆。

鄭村棋質問，瑞芳一戰死多少人？那也是台灣人，死了都不算？攻上來的日本人，當殖民者耍威風，好像跟日本人沾到光，多光榮？日本人做的事情都裝沒看到？就像你們沒看到蔣中正的建設？當時台灣人起來抗日，在你們世界好像不存在？怎可以顛倒是非？你們到底是台灣人還是日本人？對日本侵略者沒有譴責，還沾沾自喜？可以尊重歷史，但是你們不要隨便牽。