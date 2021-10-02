陳念琴（右起）、郭婞淳、楊勇緯私下感情不錯。（資料照／鄭任南攝）

舉重女將郭婞淳、拳擊女將陳念琴同是在國家運動訓練中心訓練的精英運動員，也都是運動品牌Under Armor的贊助選手，兩人平時感情不錯，對於陳念琴近日透過臉書公開自己對抗淋巴癌的心路歷程，郭婞淳佩服這樣的勇氣與毅力。

陳念琴前天在臉書分享一直低調未公開的2年多抗癌過程，她在選手生涯巔峰時期發現罹患何杰金氏淋巴癌，還是在準備挑戰東京奧運的路上遇到如此大的病痛考驗，她默默接受治療，過程歷經掉髮、沒有食慾、無法正常訓練等打擊，但在教練柯文明、國訓中心的協助下，加上身為運動員永不放棄的精神，終於讓身上的癌細胞消失，目前只需定期回診，可以用健康的身體繼續在擂台揮灑汗水。

這樣勵志又感人的故事，讓大家心疼陳念琴也佩服她，郭婞淳說，自己平常很喜歡觀察身邊的人，去年感覺得出來陳念琴好像有點不一樣，但尊重個人隱私，在陳念琴沒有主動透露的情況下，也不便多問，她也是透過陳念琴臉書發文才知道這段過程。

「真的很佩服念琴的勇氣和毅力，願意把這些事情公開，相信她的故事會讓許多病友有對抗病魔的動力。」郭婞淳這麼說，「淋巴癌是很難纏的疾病，很難想像對抗病魔的2年念琴是怎麼撐過來的，每次見到她總是用樂觀、開朗又搞笑的精神跟大家相處，她的分享不只幫助自己走出低潮，也能幫助有同樣狀況的人，可以獲得勇氣和鼓勵。」