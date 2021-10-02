台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，外傳長期在中部耕耘的民進黨新潮流系大老利錦祥可能也會介入，並協助陳柏惟操盤反罷免，引發各界關注。不過，前民進黨立委郭正亮坦言，陳柏惟所屬選區的情況十分特殊，過去民進黨在這裡從來沒贏過，若利錦祥要使上力也不容易。

郭正亮今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，利錦祥大部分做的是大選區操盤，比如總統選舉或市長選舉，他操那麼久的盤滿不錯的，可是陳柏惟所屬的這個選區太特殊了，2020年有香港反送中事件，還有反對前高雄市長韓國瑜的情緒，總統蔡英文在台中大贏，但陳柏惟卻只贏顏寬恒5千多票，而當時顏寬恒的得票率是48.85%，但罷免只要有25%就過了。

郭正亮坦言，利錦祥要使上力也不容易，因為這一區民進黨從來沒有贏過，陳柏惟是第一個，而陳柏惟會去參選，則是因為民進黨沒有人敢選，這區長期偏藍，民進黨和顏家對戰2、30年，這一區從來沒攻下來過，所以這一區真的滿特殊的。

郭正亮認為，如果說在別區，利錦祥介入就比較難講，可是在這一區顏寬恒上次得票率有48.85%，罷免門檻又修法修到25%，若要要動員和顏寬恒拚場不容易，因為顏寬恒就會低調，且顏寬恒為人也比較圓融，而陳柏惟有感受到壓力，所以他又哭了，說什麼國民黨全黨要滅他一人。