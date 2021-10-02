國家中山科學研究院近日密集飛彈發射，而罕見的中國科研船「向陽紅03」1日晚間至2日凌晨經台東縣蘭嶼鄉外海往北航行，接近國慶日時機敏感；國防部表示密切掌握中，目前狀況正常。

軍方人士透露，中國的科研船向陽紅3號於1日晚間9時至2日凌晨出現在蘭嶼東南方58浬處，由南往北經過花蓮、宜蘭外海。另外，中國舟山號飛彈護衛艦9月30日也曾在蘭嶼東南方約37浬現蹤，中國情報偵察艦船天樞星號9月30日期間在宜花東間海域來回活動，我國海軍金江號巡邏艦在旁嚴密監控。

根據漁業署公告，國家中山科學研究院自1日起至15日共有6波火砲射擊。（摘自漁業署網站）

軍方人士研判，中國情報船、科研船和飛彈護衛艦密集出現台灣東部海域，除情報蒐集外，也可能與近日美國航空母艦戰鬥群可能至台灣附近海域有關。據了解，向陽紅系列科研船雖屬於科學研究船隻，然而軍方質疑從事情報蒐集，因此都會就近監控。

此外，根據漁業署公告，國家中山科學研究院自1日起至15日共有6波火砲射擊，公告的射程和範圍不同，其中6、7日的危險彈道無限高，射程超過200公里；軍事專家根據過去公告研判極有可能是增程型的天弓三型、雄風二型及雄風三型飛彈。而軍方移動雷達指揮車近日密集出現在台東海岸，引起關注。

對此，國防部發言人史順文表示，台海周遭活動之機、艦相關動態，國軍聯合情監偵系統均已掌握，目前狀況正常。