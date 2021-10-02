日媒報導，自民黨新任總裁岸田文雄有意在10月4日被指名為新任首相後，於14日解散眾議院，26日公告眾議院選舉，然後在11月7日舉行眾議院大選投開票活動。

日本讀賣新聞報導，岸田目前正協調出席10月30日在義大利羅馬舉行的20國集團（G20）領袖會議，屆時將與美國總統拜登舉行領袖會談。

如果岸田出訪行程確定，將成日本眾議院大選公告後出訪的罕見例子。

岸田新內閣將於本月4日上路，預計8日舉行「所信表明演說」（類似施政方針報告），並在11日到13日接受各黨代表質詢後解散眾議院。

與此相關，自民黨國會對策委員長森山裕，今天跟最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳會談，雙方同意臨時國會會期開到14日止共11天。

有關目前傳出的內閣人事，內閣官房長官由59歲的前文部科學大臣松野博一接任、68歲的自民黨前總務會長鈴木俊一接任財務大臣。

另外還有自民黨內派閥竹下派成員、67歲的前經濟產業副大臣西銘恒三郎，及53歲的麻生派成員、前經濟產業副大臣山際大志郎，都傳出將入閣。