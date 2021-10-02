脫口秀女星龍龍日前控訴被薩泰爾班底「老K」出言霸凌，對此老闆博恩今(2日)也透過影片還原事件始末，向龍龍道歉，同時也落淚宣布老K無限期留職停薪。龍龍看到博恩影片後，亦透過經紀公司發表聲明回應，透露自己已被霸凌多年，哭到幾乎無法說話，看到博恩道歉影片也很難過，沒想到事情會演變成這樣。

龍龍經紀公司聲明全文：

龍龍和博恩屬於舊識，所以當事情發生時，他們兩個都是私下協調希望能解決此事，直到幾個月後老K又再其他直播節目公開討論時，龍龍才向康姐求救，表示自己已經被霸凌很多年，當時她哭得幾乎沒辦法說話，並告知博恩提出的解決方法是舉辦座談會，表示會邀請老K出席並道歉，但他覺得老K應該不會道歉，且此座談會是會拍攝、剪輯和公開播放，因此我司基於保護藝人的立場擔心會造成二次傷害，所以跟龍龍說：「我覺得我必須親自和博恩對話」。之後我去看了老男孩的直播，聽到一群男人沒有尺度的嘻笑謾罵，並性羞辱龍龍：「一定是被賀瓏ㄨ過，性格才會變得那麼扭曲」，天啊！身為一個也有生女兒的媽媽，聽到時真的非常震驚且心疼！

當致電給博恩時，他說：「康姐！難道沒有比發公開道歉聲明稿更好的解決方法嗎？」，我回說「其實就是老K私底下給龍龍一個道歉就好」，但他說：「我管不動他，老Ｋ是薩泰爾員工並非簽約藝人」，因老Ｋ私下道歉無望，雙方才會協調發官方道歉聲明稿，然而當晚卻又接到薩泰爾娛樂更換窗口並來電說：「康姐，如果這件事被鬧大，龍龍可能會揹上罪名，以後喜劇演員寫段子的時候會更受限制」，並要求見面直接用印官方道歉聲明稿，因與對方協調溝通約20多分鐘，結束通話後，對方主動整理重點傳給康姐，沒想到我回覆的ok符號原意是收到對方的整理，卻被誤解成是同意在官方道歉聲明稿上用印，因使用公司印章是具有法律效益，必須謹慎嚴謹處理，想當然不可能隨便答應在其上用印，然而秉持著希望能讓事情圓滿落幕的原則，還是提出需先看過官方道歉聲明稿的要求，沒想到對方堅持不給．

關於今日博恩的道歉，龍龍和星雨國際都收到了，對於他影片中落淚也感到心疼，原是兩間公司的代表可私下解決之事，但因薩泰爾董事又轉手給窗口，窗口又表示會帶律師出面，整個流程讓我司感到懷疑，並認為需要更謹慎面對，所以才提出需看到官方道歉聲明稿再決定見面，因此並沒有拒絕與薩泰爾見面，然而得到的卻是薩泰爾要寄存證信函給我司，以受害者的角度來說，事情已經溝通這麼多天，最後收到的卻是存證信函，只讓我司備感威脅及困惑．只好訴諸媒體尋求公義，薩泰爾從頭到尾都是擁有最多選擇權的那方，若在最開始就對老Ｋ做出真正的懲處，事情絕不會演變成這樣．根據蘋果報導指出，採訪完龍龍之後，曾致電給薩泰爾公司尋求回應做平衡報導，然而得到的回覆是：「窗口會自己決定要不要回覆」，讓記者尋求無門。

康姐向來是秉持著惜才愛才的原則，因此很肯定博恩在喜劇圈的努力及表現，我司至始至終沒有想要傷害任何人，只想保護被霸凌多年的藝人，若真想炒新聞就不會有中間這麼多跟薩泰爾的來回溝通。

龍龍看到博恩的影片也很難過，明明他們都是各自用不同方法在為喜劇圈努力，沒想到事情演變成這樣，最後希望此事能成為喜劇圈的警惕，在未來寫稿和設計段子上都能更加謹慎且尊重他人。

星雨國際有限公司執行長康衣庭