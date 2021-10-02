屏東2日下午驚傳一起雷擊意外，萬丹鄉1名婦女與婆婆到農地工作時，突然遭受雷擊，肩膀與胸口疑似因被雷電打到而有焦黑狀況，所幸意識清楚無生命危險，警消獲報後趕緊將她送醫急救，目前已轉至高雄醫院治療，至於事故原因仍待釐清。