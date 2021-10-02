屏東萬丹婦人下田工作遭雷擊 「肩膀與胸口焦黑」急送醫 18:172021/10/02 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬丹鄉1名婦女與婆婆到農地工作時，突然遭受雷擊。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東2日下午驚傳一起雷擊意外，萬丹鄉1名婦女與婆婆到農地工作時，突然遭受雷擊，肩膀與胸口疑似因被雷電打到而有焦黑狀況，所幸意識清楚無生命危險，警消獲報後趕緊將她送醫急救，目前已轉至高雄醫院治療，至於事故原因仍待釐清。 公費流感疫苗開打 花蓮副縣長帶頭接種 台中公寓惡火1死8傷 民眾狂呼奔逃疑電線走火釀禍 #農田 #雷擊 #屏東萬丹 #婦人 #打雷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 86歲老婦外出迷途 平鎮暖警及時馳援 15:192021/10/01 社會 毒蟲拒檢開槍射警 子彈從心臟旁穿過檢求從重量刑 09:022021/10/01 社會 公費流感疫苗開打 黃偉哲視察南興國小接種e化作業 14:292021/10/01 生活 流感疫苗雲林縣今如期開打 另購5千劑肺炎鏈球菌疫苗保護長者 14:022021/10/01 生活 跨海一聲「親愛的」 痴情婦抱滿袋黃金狂衝當鋪殘念了 11:212021/10/01 社會 中國官方安排國企及地產商 收購恆大資產 16:052021/10/01 兩岸 花蓮漫波飯店倒塌關鍵曝光 「一樓柱子」 因地震及拆除無力支撐 19:532021/10/01 社會 台中透天厝惡火多人受困 9人送醫1人無生命徵象 08:142021/10/01 社會 海納百川》大陸財經底氣與航太壯舉（趙爾東） 10:352021/10/01 海納百川 疫苗接力開打 台中公費流感疫苗開打首日接種踴躍 17:082021/10/01 生活 大學畢業想當保全！男被嗆沒出息 內行揭驚人薪水 13:402021/10/01 生活 社會熱門新聞 挖眼案女店員受訪畫面曝 憶驚恐過程「我有反抗但沒用」 - 社會 國道1重大車禍 半聯結車爆胎衝上分隔島「斷頭」 雙向塞爆 - 社會 鼻酸！屏東挖眼案女店員首現身 頻安慰母：我會趕快好起來 - 社會 陽明山猴群見女騎士「狂擠奶茶」噴她全身 囂張影片曝光 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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