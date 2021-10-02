國際蘭馨交流協會慶祝全球百周年暨台灣專區30周年，2日舉辦「蘭馨耕情、處處有愛、人民幸福」公益活動，遊行誓師「反毒、反暴力、愛地球、珍惜水資源」，捐贈台中市政府6輛復康巴士。副市長黃國榮代表受贈強調，感謝蘭馨長期關注婦女權益投入社會公益，捐贈復康巴士滿足更多身心障礙者行的需求。

黃國榮表示，國際蘭馨交流協會為全球弱勢婦女與女孩發聲，在疫情嚴峻考驗下，蘭馨仍積極推動社會服務和公益活動，期待牽引善的循環，鼓勵團體、企業共襄盛舉，讓台中的公益服務能量源源不絕、永不止息。

社會局長彭懷真說，今年以來，社會善心人士及企業團體捐贈市府的小型復康巴士總數達33輛。國際蘭馨交流協會中華民國總會創會總監蔡鈴蘭女士引薦捐贈6輛復康巴士，嘉惠身障者。

彭懷真指出，包括財團法人蘭馨文教基金會2輛、中華婦女經貿文化交流協會3輛（理事長蔡鈴蘭2輛、財務長李雪貞吳益坤夫婦1輛）以及國際蘭馨交流協會中華民國總會1輛，協助市府汰舊換新復康巴士，共同促進身心障礙者行的權利。

彭懷真表示，「行」是基本人權，復康巴士提升身心障礙朋友出門、就學、就醫、社會參與及生活便利性，台中市約有12萬8000多名身心障礙者，275輛復康巴士，1輛復康巴士每年提供超過3000趟次服務，每一輛復康巴士皆被賦予重要的使命，載送身障朋友到達目的地。

黃國榮強調，感謝善心人士和企業團體關懷社會，熱心公益，期待社會大眾共同參與社會公益。