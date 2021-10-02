嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店館長黃金山推動清寒學業低成就學生免費1對1家教有成，在嘉義縣北回急難救助協會與水上鄉公所協力下，免費課輔列車開進水上鄉。（呂妍庭攝）

有「最強館長」之稱的嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店創辦人黃金山，推動清寒學業低成就學生免費一對一家教多年，成功翻轉了2000多名學生命運，在嘉義縣北回急難救助協會與水上鄉公所「官民協力」下，免費課輔列車開進水上鄉，首個分部今正式在水上鄉立圖書館揭牌啟運。

黃金山11年前回鄉創辦薪傳二手書店，發現弱勢課輔必須放棄傳統，因此藉由差異化、個別化與標靶教學，發展出大規模1對1家教式教學模式，並號召大學生擔任課輔教學角色，在中正大學通識教育中心全力配合，以及嘉義大學學生協助下，成效日益顯著，讓二手書店的弱勢課輔成為公益楷模。

嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店館長黃金山推動清寒學業低成就學生免費1對1家教有成，在嘉義縣北回急難救助協會與水上鄉公所協力下，免費課輔列車開進水上鄉。（呂妍庭攝）

為擴大扶助更多弱勢學生，黃金山成立中華薪傳智庫協會，又因緣際會接觸到北回急難救助協會，認為協會培英計畫理念與薪傳相通，感動之餘決定成立薪傳水上分部，並規畫待運作上軌道後，再委託北回急難救助協會管理。

嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店館長黃金山推動清寒學業低成就學生免費1對1家教有成，在嘉義縣北回急難救助協會與水上鄉公所協力下，免費課輔列車開進水上鄉。（呂妍庭攝）

而水上鄉長劉敬祥為發揮圖書館效益，也幫助鄉內9所國中小弱勢孩子，主動與黃金山接洽，經過三度會談，雙方達成共識，不但把免費家教引進水上，鄉立圖畫館閒置空間就是教室。

黃金山說，水上分部因招募中正大學課輔大學生上課延期，延至12日開課，依舊採一對一教學，另考量中正到水上有距離，將租遊覽車接送課輔大學生，強調翻轉弱勢學生的命運比什麼都重要，感謝中正大學USR計畫及時協助，增加課輔師資來源，相信在各單位共同努力下，水上分部一定可以再創另一個薪傳奇蹟。

劉敬祥說，水上分部費用除北回救助協會贊助外，因每月開銷金額龐大，公所也會協助勸募。今揭牌典禮上，縣長翁章梁、劉敬祥、黃金山、立委翁重鈞、嘉邑行善團理事長徐文志、北回急難救助協會創會理事長林進一、林銘賢、嘉義縣、市多位議員都到場，翁章梁希望水上孩童都能珍惜得來不易的經驗與資源，努力學習。