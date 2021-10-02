有「最強館長」之稱的嘉義縣民雄鄉薪傳二手書店創辦人黃金山，推動清寒學業低成就學生免費一對一家教多年，成功翻轉了2000多名學生命運，在嘉義縣北回急難救助協會與水上鄉公所「官民協力」下，免費課輔列車開進水上鄉，首個分部今正式在水上鄉立圖書館揭牌啟運。
黃金山11年前回鄉創辦薪傳二手書店，發現弱勢課輔必須放棄傳統，因此藉由差異化、個別化與標靶教學，發展出大規模1對1家教式教學模式，並號召大學生擔任課輔教學角色，在中正大學通識教育中心全力配合，以及嘉義大學學生協助下，成效日益顯著，讓二手書店的弱勢課輔成為公益楷模。
為擴大扶助更多弱勢學生，黃金山成立中華薪傳智庫協會，又因緣際會接觸到北回急難救助協會，認為協會培英計畫理念與薪傳相通，感動之餘決定成立薪傳水上分部，並規畫待運作上軌道後，再委託北回急難救助協會管理。
而水上鄉長劉敬祥為發揮圖書館效益，也幫助鄉內9所國中小弱勢孩子，主動與黃金山接洽，經過三度會談，雙方達成共識，不但把免費家教引進水上，鄉立圖畫館閒置空間就是教室。
黃金山說，水上分部因招募中正大學課輔大學生上課延期，延至12日開課，依舊採一對一教學，另考量中正到水上有距離，將租遊覽車接送課輔大學生，強調翻轉弱勢學生的命運比什麼都重要，感謝中正大學USR計畫及時協助，增加課輔師資來源，相信在各單位共同努力下，水上分部一定可以再創另一個薪傳奇蹟。
劉敬祥說，水上分部費用除北回救助協會贊助外，因每月開銷金額龐大，公所也會協助勸募。今揭牌典禮上，縣長翁章梁、劉敬祥、黃金山、立委翁重鈞、嘉邑行善團理事長徐文志、北回急難救助協會創會理事長林進一、林銘賢、嘉義縣、市多位議員都到場，翁章梁希望水上孩童都能珍惜得來不易的經驗與資源，努力學習。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。