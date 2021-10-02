疫情漸趨穩定，不少百貨也開始推出活動，以搶振興五倍券這波商機，而大直的ATT e Life自「新娛樂動漫特區」開幕後，就成為了不少動漫迷的聖地，因此特別在8號五倍券開領的當天到31日前，推出「玩酷生活節」，不僅帶來多項五倍券優惠，更盛大推出《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》兩間主題快閃店，現場還有展期限定彈珠台、多款期間限定周邊商品及優惠活動等。

ATT e Life的「史萊姆溫泉祭主題快閃店」將推出多款期間限定周邊商品，將於10月28日至11月29日正式登場。（ATT e Life提供）

10月14日至11月14日將由《鬼滅之刃》快閃店率先登場，祭出展期「限定遊戲彈珠台」、「開幕福袋」，精選日本進口商品加10元多一件、滿額贈等超值優惠，更有機會獲得日本進口PC抱墊玩偶。而10月28日至11月29日則有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的「史萊姆溫泉祭」主題快閃店，推出多款限定服飾、無線充電器、手機側背包及硬殼浮雕行李箱等周邊商品。至於台灣享譽國際的知名IP《霹靂布袋戲》，也將於即日起在全台直營門市舉辦《英雄四色主題聯展》，黑色主題展區將盛大展出10尊《東離劍遊紀》主角，11日下午2點更有木偶見面會。

ATT e Life特別在8號五倍券開領的當天、到31日前，推出「玩酷生活節」。（ATT e Life提供）

另外來自高雄的「月讀女僕咖啡」也將於8日於ATT e Life萌萌開幕，由全新偶像閃耀計畫中誕生的月讀偶像部「Twinkle Twinkle」也將於9、10、16、17日，連續2個周末舉行精彩舞台表演，另外10月30、31日還會有最瘋動漫盛宴「搗蛋Cool派對」，日本知名藝能經紀公司在台海選中脫穎而出的新星偶像女團「陽光◆スペクトラ」與「月宵◇クレシェンテ」更會輪番上陣現場演出。

ATT e Life也在活動期間，推出全館當日使用振興五倍券消費，加碼再贈全館抵用券50元，而針對TTPP會員更推出專屬滿額抽獎活動，當日消費累滿2000即可兌換電子抽獎券1張，將有機會把限量iPhone13及PS5帶回家。另凡於ATT e Life官方Facebook、Instagram打卡，即可獲得曼陀珠可樂口味或壁虎酸甜軟糖一包，前200名打卡者加碼再贈限量霹靂Q版耳機孔塞公仔。