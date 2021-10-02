HELLO KITTY的魅力歷久不衰，擁有一大票的鐵粉，今年秋冬HELLO KITTY席捲美妝圈，植村秀、歐舒丹、INTEGRATE紛紛推出HELLO KITTY限定聯名包裝，預計將引發一波搶購熱潮，如果喜愛HELLO KITTY的人一定要手刀購入！
▍1.植村秀HELLO KITTY聯名彩妝系列
植村秀今年的聖誕限量彩妝以HELLO KITTY為主題，透過本次聯名彩妝系列，為可愛的巨星HELLO KITTY塑造前衛的裝扮，全身金光閃閃。
第一波植村秀HELLO KITTY聯名彩妝系列推出唇膏、唇釉、眼影盤，買任兩支HELLO KITTY聯名唇膏即可獲得限量蝴蝶結造型手機環，單筆消費滿NT4500，並含任一HELLO KITTY眼影盤，即可獲得限量聯名化妝包，數量有限，送完為止。
▍2.歐舒丹HELLO KITTY聯名台灣限定包裝
歐舒丹首度與HELLO KITTY聯名合作，於2021周年慶期間推出台灣限定「乳油木手霜家族組」，能一次收集各款經典乳油木護手霜，包裝分別印有HELLO KITTY專屬的圖案，代表著不同的使用情境：150ml適合居家保養、75ml辦公室的好夥伴、30ml送禮自用兩相宜、10ml隨身攜帶最方便，無時無刻感受來自乳油木的溫柔呵護，讓HELLO KITTY陪你一起度過生活所有時刻。
▍3.INTEGRATE櫻特芮HELLO KITTY聯名彩妝
今年8月INTEGRATE櫻特芮推出第一波HELLO KITTY限定聯名彩妝，粉餅、粉底凍、眼影印上HELLO KITTY圖案超可愛，立刻引發熱烈討論。今年10月第二波限定聯名美妝登場，將推出有著HELLO KITTY插畫設計的粉底液，組合還將附贈輕巧版「長效控油美肌蜜粉餅」，無懼秋老虎所帶來的融妝危機，輕鬆就能擁有透亮持妝一整天的完美妝容。
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