來自突尼西亞的職業女網「阿拉伯之光」嘉柏（Ons Jabeur）本季實力更上層樓，2日在WTA芝加哥女網菁英賽單打8強，以6比4、6比2個人生涯首度擊敗烏克蘭好手絲薇托莉娜（lina Svitolina），今年賽季已經進帳43勝，和目前世界排名第2的白俄羅斯選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）並列女將本季最多勝。

嘉柏目前世界排名第16已創個人生涯新高，再次面對之前0勝3敗的絲薇托莉娜更加有信心，首盤雖然曾陷入1比4落後，但她奮力追趕，不但後來居上拿下第1盤，更直落二淘汰絲薇托莉娜。

「很開心我從對絲薇托莉娜及其他選手的敗仗學到經驗，更重要的是我這些年的努力，現在我成長為一個不一樣的選手了。」賽後嘉柏這麼說，「我打了很多比賽、增加更多經驗，學會如何面對壓力並在有機會好好把握住，看到自己的努力有成果真的很棒。」

嘉柏今年6月在英國伯明罕女網賽，成為史上首位贏得WTA巡迴賽冠軍的阿拉伯女將，芝加哥女網賽也打進到最後4強，距離冠軍更近一步，除了努力邁向勝利，她也希望爭取下個月移師墨西哥舉辦的WTA年終賽參賽資格，「要是我能參加WTA年終賽，將又締造阿拉伯網球女選手第1紀錄，如果夢想成真那真是太不可思議了，所以現在我也更有壓力。」