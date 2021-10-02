第56屆電視金鐘獎頒獎典禮今(2日)在國父紀念館舉行，33歲女星劉品言以《未來媽媽》入圍最佳女配角獎，原本上圍就相當雄偉的她，稍早大膽穿上深U黑禮服，中空開岔開到肚臍，大秀東西半球，呼之欲出的「胸器」也晃翻星光大道。

劉品言2002年以偶像女團Sweety成員出道，因外型神似天心，被稱作「小天心」，之後她轉戰演員身分，2013年以《含苞欲墜的每一天》獲得金鐘48戲劇節目女配角獎。今年二度入圍女配角獎，劇中她飾演女強人，得知入圍後，劉品言表示：「要先謝謝評審們，真的很開心，某個程度上，也算沒有愧對這麼好的角色、劇本還有團隊，真的好喜歡當演員，希望可以一直這麼演下去，然後可以一直入圍，要是還能順帶拿個獎，當然就更好了。」

劉品言今以深U洋裝現身金鐘獎星光大道，她與入圍戲劇編劇獎的劉中薇一黑一白一同登場，兩人入圍的作品都是《未來媽媽》，該劇針對女性議題做了十分深入的探討，播出後不論是不孕問題或是婆媳問題都得到許多共鳴，劉品言在劇中演技成熟、收放自如，在劇本提供的基礎上毫不費力地替角色留下餘韻和厚度，獲得評審的肯定。

金鐘56本次在視帝、視后方面可說是死亡之組，男主角獎入圍的有李奕樵、施名帥、唐治平、許傑輝、薛仕凌，女主角獎入圍則有李維維、孫可芳、孫淑媚、蔡嘉茵、鍾欣凌，今年金鐘獎雖然因為疫情不開放觀眾入場，但仍有許多亮點，由陳明章開場，視網膜、吳姍儒、炎亞綸三人將帶來脫口秀，壓軸則是動力火車。