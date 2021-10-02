資深媒體人趙少康昨（1）日在首次訪問遠在美國的資深媒體人彭文正，專就總統蔡英文論文的議題進行討論。彭文正最後問趙少康，「我說服你了沒？」趙少康回答「嗯…的確很多疑點！」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，彭文正追論文追了這麼久，但好像還是讓大家覺得撲朔迷離，她發現，民進黨現在面對爭議的作法就是不正面面對問題，但是動員很多側翼網軍去攻擊，彭文正就是這樣天天被攻擊，這也是為什麼蔡政府要編列18.6億預算大內宣的原因。

彭文正 (左)接受趙少康的專訪。（取自「觀點」直播）

彭文正在節目中透露，6年前有綠營高層很神祕地向他透露論文的事情，彭說他當時的第一反應跟很多人一樣，「怎麼可能」？後來親自和追查團隊深入追蹤發現，的確有不少不合常理的地方，最後結果就是賀德芬、林環牆不起訴，但他自己卻被起訴，理由是12個字「心生怨懟，挾怨報復，為了生計」。

彭文正最後問趙少康，「我說服你了沒？」趙少康回答「嗯…的確很多疑點！」趙少康最後問彭文正，要不要公開要求做那些事情，以證明論文是真的？彭文正強調，1833年起倫敦政經學院所有論文都有編號。他只問一個問題，「論文編號是幾號？口試委員是誰？哪一天口試？」趙少康也回應，一般來講拿到博士多高興，要印很多本論文，真的不懂。

對此，徐巧芯2日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及此事，她表示，她覺得民進黨很奇怪的地方是，蔡總統論文的事情，明明總統出面回應解釋清楚就好，一翻兩瞪眼就能解決的事情，把博士論文拿出來展示給大家看，這件事也就過了，但是彭文正一路追下來，大家好像還是對論文的事情感到撲朔迷離，連「翁達瑞」都說，黨內台派要他住手，不要去打蔡英文論文，因為台派認為蔡的論文可能真的有一點問題。

國民黨台北市議員 徐巧芯。(圖/本報資料照)

徐巧芯強調，民進黨現在對爭議的做法就是不正面面對問題，但會藉由很多側翼、網軍去攻擊，就拿論文這件事來說，彭文正老師就因為追論文而被綠營側翼網軍每天攻擊。或許有人會問，網軍是哪來的？徐強調，蔡政府中央近日編列的18.6億「公關預算」，表現上是公關宣傳，但另一方面檯面下是否有在操作網路言論攻防？她合理懷疑，真的有存在這樣的狀況，不然哪來這麼多1450和網軍。