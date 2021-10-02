自2019年底起爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，已肆虐20多個月。其中因Delta變異株的傳播讓原本趨緩的疫情再掀波瀾。根據外媒統計，全球因感染新冠肺炎而病歿的人數，已超過500萬，疫情的嚴重性仍令人無法忽視。

《路透》報導指出，根據他們的統計，全球因感染新冠肺炎而病逝者，已超過500萬人。Delta病毒的傳播感染了更多沒有接受疫苗的人們。Delta病毒株帶來的疫情更能體現於一些對於接種疫苗猶豫不決的國家中，還有富裕與貧窮國家之間疫苗接種率的落差上。

報導指出，在一項7日的平均統計中，全球超過一半染死亡的病例，都來自於美國、俄羅斯、巴西、墨西哥以及印度這5個國家。

根據統計，新冠肺炎染疫死亡病例在一年內累積達250萬人，但是後段的250萬名死者，僅累積8個月。在過去一周之內，全球平均每日有8千人染疫死亡，大約每5分鐘即有1人因為感染新冠肺炎而過世。不過近幾周來，全球新冠肺炎死亡率一直持續放緩。

近日以來，人們開始更為關注向落後國家提供疫苗的議題。在一些較為富裕國家中，已開始接種加強針的前提下，仍有許多較為貧窮國家的人們，還未接種第一劑疫苗。根據Our World in Data網站統計，全球有超過一半的人都還未接種疫苗（全球平均至少接種一劑的人口比為45.4%）。

世界衛生組織（WHO）在本周內指示，疫苗全球取得機制（COVAX）將首次僅向疫苗覆蓋率最低的國家分送疫苗。原本在WHO的共同領導下，COVEX都是根據人口規模向140多個國家按比例分配疫苗。

WHO負責取得疫苗的助理總幹事Mariangela Simao在WHO的錄音簡報中指出「針對10月份COVAX平台疫苗配送，我們設計了不同的方法，僅向疫苗供應率很低的成員提供。」

在美國，持續都在對抗與疫苗相關的錯誤訊息，因為這導致約有1/3人口不願意接種疫苗。美國至今已累積超過70萬人染疫死亡，是染疫身亡者最多的國家。美國新冠肺炎的病例與住院人數持續下降，但是衛生官員仍不敢鬆懈，為了下一波可能復甦的疫情做好準備，因為寒冷的秋冬季節即將來臨，人們將會更傾向待在室內。

在俄羅斯，則是在本週五報告了887例新冠肺炎死亡病例，是自疫情大流行以來最高的單日死亡病例數。該國的死亡病例數已經連續四天創新高。當前，俄羅斯國內符合條件可接種疫苗者，僅有33%完成第一劑接種。

以更大範圍的角度來看，全球因新冠肺炎染疫死亡者，有21%來自南美洲；其次北美與東歐則各佔14%。

而印度則是最早受到Delta病毒株傳播影響的國家，隨著疫苗接種率持續提升，該國染疫死亡者的人數從先前平均每天4000人已逐漸下滑到不到300人（根據約翰霍普金斯大學統計，印度染疫死亡者有448573例，其中近28天則有8348人病故）。根據Our World in Data統計，印度符合條件可接種的族群中，約有47%已接種第一劑疫苗，過去一周內印度官方統計每天約注射7896950劑疫苗。

根據WHO統計，Delta病毒株是當前在全球主要傳播的新冠肺炎變種病毒，在194個世界衛生組織的成員國內，已有187個國家發現相關病例。